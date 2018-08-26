أردوغان: سنحقق السلام والأمن في سوريا والعراق
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 14 اغسطس اب 2018. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد بتحقيق السلام والأمن في العراق ومناطق سورية ليست تحت السيطرة التركية مضيفا أنه سيتم القضاء على المنظمات الإرهابية في المنطقة.
وأضاف أيضا متحدثا في موس بجنوب شرق البلاد أن الهجمات الأخيرة ضد تركيا مشابهة لمحاولات سابقة لغزو الأناضول محذرا من أن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى انهيار المناطق المجاورة.
وقال "لا تنسوا، الأناضول جدار وإذا انهار هذا الجدار لن يكون هناك شرق أوسط أو أفريقيا أو آسيا الوسطى أو البلقان أو القوقاز".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز