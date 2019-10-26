هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أكتوبر, 2019 02:09 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في سوتشي في روسيا يوم 22 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن بلاده ستخلي منطقة الحدود مع شمال شرق سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن لم تنفذ روسيا التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق ثنائي أبرم الأسبوع الماضي.

ويقضي الاتفاق الذي أبرمه أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء بأن تتكفل الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود. وتعتبر أنقرة هذه الوحدات تنظيما إرهابيا.

وكرر أردوغان تهديدا سبق وأن وجهه من قبل "بفتح البوابات" أمام اللاجئين للتوجه إلى أوروبا إن لم تدعم الدول الأوروبية خطط أنقرة لإقامة "منطقة آمنة" بشمال شرق سوريا يريد أن ينقل إليها اللاجئين المقيمين حاليا في تركيا.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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