هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 12:08 م

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان في أنقرة يوم الثلاثاء. صورة لرويترز من المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية التركية. يحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في الأرشيف

من طوان جمركجي

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات الكردية تواصل انسحابها في شمال شرق سوريا غير أن تركيا ستستأنف هجومها العسكري في المنطقة ما إن ينتهي يوم الثلاثاء أمد وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة أمريكية إذا لم تتحقق وعود واشنطن.

وينتهي أمد وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل خمسة أيام للسماح بانسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء (1900 بتوقيت جرينتش).

وتقول تركيا إن على قوات الفصيل الكردي مغادرة "منطقة آمنة" تريد إنشاءها على امتداد حدودها في شمال شرق سوريا. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب تنظيما إرهابيا تربطه صلات بمتمردين أكراد يعملون في جنوب شرق تركيا.

وقال أردوغان للصحفيين في أنقره قبل سفره إلى روسيا لإجراء مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين حول سوريا "الانسحاب مستمر".

وأضاف "وفقا للمعلومات التي تلقيتها من وزير الدفاع نحن نتحدث عن انسحاب ما بين 700 و800 بالفعل والباقون أي حوالي 1200-1300 يواصلون الانسحاب. وقيل إنهم سينسحبون".

وتابع "لا بد من خروج الكل. العملية لن تنتهي قبل خروجهم جميعا".

وكانت تركيا قد بدأت عمليتها العسكرية عبر الحدود قبل قرابة أسبوعين في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وانتقد نواب أمريكيون بعضهم من الحزب الجمهوري الانسحاب الأمريكي من سوريا ووصفوه بخيانة للحلفاء الأكراد الذين ساعدوا الولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقال ترامب يوم الاثنين إن وقف إطلاق النار صامد فيما يبدو رغم المناوشات ومن المحتمل أن يستمر بعد انقضاء أجله لكن أردوغان قال إن القتال قد يستأنف.

وقال الرئيس التركي "إذا لم يتم الالتزام بالوعود التي أعطتها لنا أمريكا فسنواصل عمليتنا من حيث توقفنا وستكون هذه المرة بتصميم أكبر".

وتقول تركيا إنها تريد إنشاء منطقة آمنة على امتداد 440 كيلومترا على الحدود في شمال شرق سوريا لكن هجومها ركز حتى الآن على مدينتين حدوديتين في منتصف هذا الشريط هما رأس العين وتل أبيض اللذان يفصل بينهما حوالي 120 كيلومترا.

وقال مصدر أمني تركي إن وحدات حماية الشعب ستنسحب في البداية من 120 كيلومترا من ذلك الشريط وإن أردوغان وبوتين سيبحثان انسحابا أوسع من منطقة الحدود خلال محادثاتهما اليوم الثلاثاء في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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