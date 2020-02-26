أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا تخطط لطرد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة العسكرية التركية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بنهاية فبراير شباط، وذلك رغم مكاسب القوات الحكومية المدعومة من روسيا.
وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه يأمل في حل مسألة استخدام المجال الجوي في إدلب قريبا.
وتتحكم روسيا في المجال الجوي وتقصف بشكل يومي المعارضة المسلحة التي تدعمها تركيا دعما لهجوم القوات الحكومية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)