أردوغان: سنعزز نقاط المراقبة في إدلب
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الرئيس التركي رجب طيب ارودغان في كولونيا يوم 29 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: فولفجانج راتاي - رويترز(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن بلاده ستعزز نقاط المراقبة في شمال غرب سوريا وستعمل مع روسيا لمواجهة الجماعات المتشددة.
وأضاف قائلا لأعضاء بحزب العدالة والتنمية في البرلمان إن تركيا ستعقد قمة مع روسيا وألمانيا وفرنسا في أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني لبحث الوضع في سوريا وإنها ستواصل السعي للتوصل لحل مع الشعب السوري وليس مع الحكومة السورية المدعومة من روسيا.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز