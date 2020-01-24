هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يناير, 2020 05:50 م

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن العسكريين الأتراك الذين يجري إرسالهم إلى ليبيا يقومون بدعم وتدريب القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

وأرسلت تركيا فريقا للتدريب إلى ليبيا في إطار اتفاق للتعاون العسكري وقعته أنقرة في نوفمبر تشرين الثاني مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج.

وقال أردوغان "أرسلنا، ونرسل، وفدنا العسكري إلى هناك... لن نترك السراج وحده. نحن عازمون على تقديم كل الدعم الممكن في هذه النقطة".

واستضافت ألمانيا هذا الأسبوع قمة بشأن ليبيا شارك فيها المعسكران المتناحران وداعموهما الأجانب وممثلون آخرون، واتفقوا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في طرابلس لإتاحة الفرصة أمام عملية سياسية.

وقال أردوغان، الذي كان يتحدث في اسطنبول بعد مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن على الدول التي حضرت قمة برلين الخاصة بليبيا يوم الأحد عدم مساعدة منافس السراج، خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بعد أن غادر الاجتماع دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتقول تقارير للأمم المتحدة إن الجيش الوطني الليبي حصل على دعم بالتدريب والأسلحة من مصر والإمارات على مدى سنوات.

(اعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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