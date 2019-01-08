أردوغان: قتال وحدات حماية الشعب السورية للدولة الإسلامية "كذبة كبيرة"

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن قتال وحدات الشعب السورية الكردية لتنظيم الدولة الإسلامية ليس سوى "كذبة كبيرة".
جاء ذلك في إطار انتقاد أردوغان لتصريحات أمريكية بأن على أنقرة حماية حلفاء واشنطن الأكراد. وكان يتحدث أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تدعمها الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تنظيما إرهابيا وجزءا من حزب العمال الكردستاني المحظور.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)