تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

أردوغان: قتال وحدات حماية الشعب السورية للدولة الإسلامية "كذبة كبيرة"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول يوم 14 ديسمبر كانون الأول 2018. صورة حصلت عليها رويترز من الرئاسة التركية نحظر إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيفات

(reuters_tickers)

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن قتال وحدات الشعب السورية الكردية لتنظيم الدولة الإسلامية ليس سوى "كذبة كبيرة".

جاء ذلك في إطار انتقاد أردوغان لتصريحات أمريكية بأن على أنقرة حماية حلفاء واشنطن الأكراد. وكان يتحدث أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تدعمها الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تنظيما إرهابيا وجزءا من حزب العمال الكردستاني المحظور.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك