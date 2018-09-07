أردوغان: قدرة تركيا على استقبال اللاجئين بلغت مداها
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (من اليمين إلى اليسار) في طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز.(reuters_tickers)
إسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن قدرة تركيا على استقبال اللاجئين بلغت أقصى مداها في مؤشر على احجام أنقرة عن استقبال المزيد من اللاجئين في حال حدوث تدفق من إدلب السورية.
ويجتمع رؤساء تركيا وروسيا وإيران في طهران لبحث مصير إدلب فيما تستعد فصائل متنافسة هناك لما قد تكون آخر معركة كبيرة في الصراع.
وخلال تصريحات في طهران بثها التلفزيون التركي على الهواء قال أردوغان أن أي هجوم على إدلب سيؤدي إلى كارثة وسيدفع ملايين المدنيين صوب الحدود التركية.
وتستضيف تركيا بالفعل 3.5 مليون لاجئ سوري.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز