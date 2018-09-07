أردوغان: قدرة تركيا على استقبال اللاجئين بلغت مداها

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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 01:15 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:15

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (من اليمين إلى اليسار) في طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز. (reuters_tickers)