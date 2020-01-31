هذا المحتوى تم نشره يوم 31 يناير, 2020 10:58 ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول يوم 26 يناير كانون الثاني 2020. صورة لرويترز حصلت عليها من المكتب الإعلامي للرئاسة التركية. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا قد تشن عملية عسكرية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إذا لم يتم حل الوضع بالمنطقة فورا.

يجيء هذا في الوقت الذي ازداد فيه القلق من تدفق موجة لاجئين جديدة على تركيا وسط هجمات القوات السورية المدعومة من روسيا.

وقال أردوغان في أنقرة إن بلاده لا يمكنها التعامل مع تدفق لاجئين جديد.

وكان قد قال يوم الأربعاء إن صبر تركيا إزاء الهجمات بدأ ينفد واتهم روسيا بخرق الاتفاقات التي تهدف لتهدئة الصراع بالمنطقة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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