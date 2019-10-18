هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 12:26 م

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إنه لا توجد اشتباكات في الوقت الراهن بشمال شرق سوريا حيث شنت أنقرة هجوما وذلك بعد اتفاق مع الولايات المتحدة على وقف العمليات للسماح بانسحاب القوات الكردية.

وأمكن سماع قصف صباح يوم الجمعة على الحدود التركية السورية رغم وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام لإخراج المقاتلين الأكراد من "منطقة آمنة" مزمعة بينما قالت الولايات المتحدة إن الاتفاق يغطي فقط جزءا من الأراضي التي تهدف أنقرة للسيطرة عليها.

لكن أردوغان أشار إلى أن "المنطقة الآمنة" ستمتد 440 كيلومترا على حدود تركيا مع سوريا على أن يصل طرفها الشرقي إلى حدود تركيا مع العراق، وأضاف أنه اتفق مع الولايات المتحدة على أن تكون المنطقة بعمق 32 كيلومترا.

وأبلغ الصحفيين بعد صلاة الجمعة في اسطنبول بأن مسؤولين أمريكيين وأتراكا سيكونون على اتصال دائم لتنفيذ الاتفاق معا.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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