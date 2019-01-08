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أردوغان: لا يمكن قبول تصريحات مستشار ترامب عن المقاتلين الأكراد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 20 ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز

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أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا لا يمكنها قبول تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بأن على أنقرة الموافقة على حماية حلفاء واشنطن الأكراد في سوريا.

وقال أردوغان، الذي كان يتحدث أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، إن المستشار الأمريكي جون بولتون ارتكب "خطأ فادحا" بالمطالبة بشرط جديد للانسحاب الأمريكي من سوريا مضيفا أن تركيا لا يمكن أن تتنازل في قضية وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تدعمها الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تنظيما إرهابيا وجزءا من حزب العمال الكردستاني المحظور.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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