أردوغان: لم يعد بوسع تركيا أن تستقبل مزيدا من اللاجئين
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة يوم التاسع من يوليو تموز 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لم يعد بوسعها استقبال المزيد من اللاجئين من سوريا وذلك خلال قمة مع الرئيسين الروسي والإيراني في طهران يوم الجمعة.
واستقبلت تركيا 3.5 مليون لاجئ من سوريا منذ اندلاع الحرب السورية قبل أكثر من سبعة أعوام. وتعهد أردوغان في يونيو حزيران بتسهيل عودة اللاجئين.
أدلى الرئيس التركي بتصريحاته خلال القمة الثلاثية في طهران لمناقشة مصير محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقال إن هناك خطوات ستتخذ لمنع تدفق المزيد من المهاجرين من سوريا.
ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيؤدي الهجوم على إدلب، إن حدث، إلى نزوح 800 ألف شخص.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز