اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن بلاده لن توقف العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا مهما كانت التصريحات الصادرة بشأنها.

وأضاف "لن نوقف أبدا تلك الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية السورية".

وتابع قائلا "نتلقى تهديدات من كل حدب وصوب تقول أوقفوا هذا التقدم".

وكثفت تركيا ضرباتها المدفعية والجوية على شمال شرق سوريا يوم الجمعة في تصعيد لهجوم ضد المسلحين الأكراد أثار تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية.

(تغطية صحفية على كوتشوك جوتشمن - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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