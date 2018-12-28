أردوغان: لن يبقى لدينا ما نفعله عند مغادرة وحدات حماية الشعب لمنبج

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 01:56 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث من داخل البرلمان في أنقرة يوم 25 ديسمبر كانون الأول 2018. صورة لرويترز من الرئاسة التركية (يحظر إعادة نشرها أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن أنقرة لن يبقى لديها ما تفعله في منبج فور مغادرة "المنظمات الإرهابية" المنطقة وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوري أنه دخل المدينة.

وهددت تركيا بشن هجوم على منبج لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية.

ولمح أردوغان يوم الجمعة إلى أن تركيا ليست متعجلة لتنفيذ العملية.

وقال للصحفيين بعد صلاة الجمعة في اسطنبول "في ظل الوضع الراهن مازلنا ندعم وحدة التراب السوري. هذه المناطق تنتمي لسوريا وفور أن تغادرها المنظمات الإرهابية لن يبقى لدينا ما نفعله هناك".

وفي وقت سابق يوم الجمعة قال الجيش السوري إنه دخل منبج لأول مرة منذ أعوام بعدما حثت الوحدات دمشق على حماية المدينة من التهديدات التركية.

وقال أردوغان "الأمر لا يتعلق فقط بمنبج. نسعى للقضاء على جميع المنظمات الإرهابية في المنطقة. هدفنا الرئيسي هو أن نلقن وحدات حماية الشعب الكردية الدرس المطلوب هنا".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك