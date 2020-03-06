هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مارس, 2020 12:42 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي في موسكو يوم الخميس. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

أنقرة (رويترز) - نقل مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عنه قوله يوم الجمعة إن مراكز المراقبة العسكرية التركية في إدلب السورية ستحتفظ بوضعها الحالي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته أنقرة مع روسيا، وأضاف أن الاتفاق وضع الأساس لإعادة الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها.

وذكر أردوغان أيضا، خلال رحلة العودة من موسكو، أنه كان بوسع الولايات المتحدة إرسال دعم عسكري إلى تركيا من أجل إدلب لو أنه لم يتم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار يوم الخميس، لكن لم يتم إرسال أي دعم بعد.

وأكد مجددا أن تركيا ستقوم الشهر المقبل بتفعيل أنظمة الدفاع الروسية إس-400 التي اشترتها من موسكو رغم احتجاج واشنطن مضيفا أنه طلب أيضا شراء أنظمة باتريوت الأمريكية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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