هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يناير, 2020 04:08 م

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن العسكريين الأتراك الذين يجري إرسالهم إلى ليبيا يقومون بدعم وتدريب القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

وأضاف أردوغان، الذي كان يتحدث في اسطنبول بعد مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن على الدول التي حضرت قمة برلين الخاصة بليبيا يوم الأحد عدم مساعدة منافس السراج، خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بعد أن غادر الاجتماع دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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