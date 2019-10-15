هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 10:58 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث مع الصحفيين في اسطنبول يوم 13 اكتوبر تشرين الاول 2019.(صورة لرويترز من المكتب الصحفي الرئاسي لا يجوز اعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

أنقرة (رويترز) - اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء قوات الحكومة السورية بالمسؤولية عن هجوم انطلق من مدينة منبج بشمال شرق سوريا في وقت سابق يوم الثلاثاء وأودى بحياة جندي تركي.

ولقي جندي تركي حتفه وأصيب ثمانية آخرون في هجوم من منبج أنحت وزارة الدفاع التركية باللوم فيه على مقاتلين أكراد في المنطقة.

وقال أردوغان للصحفيين المرافقين له على طائرته عائدا من باكو "إنه (الهجوم) نتيجة مدفعية النظام هناك. قمنا برد مكثف بالمدفعية. جعلنا النظام يدفع ثمنا باهظا ردا على ذلك".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك