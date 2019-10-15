أنقرة (رويترز) - اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء قوات الحكومة السورية بالمسؤولية عن هجوم انطلق من مدينة منبج بشمال شرق سوريا في وقت سابق يوم الثلاثاء وأودى بحياة جندي تركي.
ولقي جندي تركي حتفه وأصيب ثمانية آخرون في هجوم من منبج أنحت وزارة الدفاع التركية باللوم فيه على مقاتلين أكراد في المنطقة.
وقال أردوغان للصحفيين المرافقين له على طائرته عائدا من باكو "إنه (الهجوم) نتيجة مدفعية النظام هناك. قمنا برد مكثف بالمدفعية. جعلنا النظام يدفع ثمنا باهظا ردا على ذلك".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)