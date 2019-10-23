هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 11:42 ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات في مدينة سوتشي بروسيا يوم الثلاثاء. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لن يُسمح لهم بالبقاء في سوريا على الحدود مع تركيا تحت "عباءة النظام".

وأدلى أردوغان بهذا التصريح لتلفزيون إن.تي.في أثناء رحلة عودته بالطائرة من منتجع سوتشي على البحر الأسود حيث اجتمع مع بوتين يوم الثلاثاء.

واتفقت أنقرة وموسكو في الاجتماع على إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها من مناطق على الحدود السورية التركية غير مشمولة في اتفاق سابق مماثل مع الولايات المتحدة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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