هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يناير, 2020 04:04 م

أردوغان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول يوم الجمعة. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز.

إسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن قرابة 400 ألف شخص في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا يتحركون صوب حدود تركيا نتيجة تجدد هجمات الحكومة السورية.

وبدأت منظمات إغاثة تركية بناء أكثر من عشرة آلاف منزل في إدلب لإيواء العدد المتنامي من النازحين بسبب القتال في الوقت الذي تسعى فيه تركيا للحيلولة دون تدفق المهاجرين مجددا عبر حدودها.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه أبلغها أن ألمانيا يمكن أن تقدم بعض الدعم للخطط.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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