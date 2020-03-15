هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2020 04:17 م

رجل يضع قناعا واقيا في سوق للأطعمة في تل أبيب يوم الاحد. تصوير: كورنينا كيم - رويترز.

القدس (رويترز) - تأجلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد لمدة شهرين يوم الأحد، حتى مايو أيار، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة العدل إن المحاكمة، التي كان من المقرر أن تبدأ في 17 مارس آذار بقراءة لائحة الاتهام بحق نتنياهو في ثلاث قضايا فساد ستعقد في 24 مايو أيار بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الاتهامات الموجهة لنتنياهو، أكثر زعماء إسرائيل بقاء في السلطة، الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وينفى نتنياهو، الذي يقود تنفيذ الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاحتواء تفشي الفيروس، ارتكاب أي مخالفات.

وقال مكتب نتنياهو يوم الأحد إن رئيس الوزراء خضع لفحص للتحقق من عدم إصابته بفيروس كورونا كإجراء احترازي. ولم يعلن المكتب النتيجة لكنه قال إن نتنياهو لم تظهر عليه أعراض المرض قبل الخضوع للفحص الذي أُجري أيضا لمن يعملون بالقرب منه.

ويقاتل نتنياهو، زعيم حزب ليكود اليميني، من أجل مستقبله السياسي بعد انتخابات لم تخرج بنتيجة حاسمة في الثاني من مارس آذار تلت تصويتين في أبريل نيسان وسبتمبر أيلول الماضيين أسفرا أيضا عن نتيجة غير حاسمة.

ونتنياهو (70 عاما) متهم في القضايا بقبول هدايا قيمتها نحو 264 ألف دولار من رجال أعمال، يقول الادعاء إنها تشمل السيجار والشمبانيا، وبتقديم مزايا تنظيمية مقابل ما يقال إنها محاولات للحصول على تغطية إيجابية له في موقع إخباري إلكتروني واسع الانتشار.

وإذا أدين نتنياهو بالرشوة، فسيواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن. أما الاحتيال وخيانة الأمانة فالعقوبة القصوى هي السجن لثلاث سنوات.

(تغطية صحفية جيفري هيلر - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك