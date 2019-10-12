هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 06:09 ص

رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون يتحدث في الأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر أيلول 2019. رويترز

ملبورن (رويترز) - قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مطلع الأسبوع إن أستراليا وفيجي سترسلان بعثة مشتركة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة متنازع عليها في الشرق الأوسط بحلول الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل الإعلام الأسترالية عن موريسون قوله خلال زيارة لفيجي "سيذهبون إلى هناك الأسبوع المقبل... سيذهب الأستراليون هناك لتدريبهم ودعمهم".

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان إن نشر القوات في منطقة على الحدود بين إسرائيل وسوريا لا علاقة له "بالأحداث الحالية في شمال شرق سوريا".

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا في وقت سابق هذا الشهر مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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