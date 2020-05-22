هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2020 01:52 م

الصحفي السعودي جمال خاشقجي في لندن يوم 29 سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز عالجتها لتحسين جودتها وهناك نسخة أخرى غير معالجة متوفرة بشكل منفصل.

الرياض (رويترز) - قالت أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إنها عفت عن قاتليه، مما يمهد الطريق لعفو قانوني عن خمسة متهمين حكم عليهم بالإعدام لضلوعهم في الاغتيال الذي تم في أكتوبر تشرين الأول 2018.

وكتب صلاح خاشقجي، ابن جمال خاشقجي، على تويتر ليل الخميس "في هذه الليلة الفضيلة من الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى ’فمن عفا وأصلح فأجره على الله’".

"ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنا عفونا عن من قتل والدنا لوجه الله تعالى وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عزوجل".

وفي السعودية، يمكن أن يمهد عفو أهل المجني عليه الطريق لعفو رسمي.

وقضت المحكمة السعودية التي حكمت بإعدام المتهمين الخمسة في ديسمبر كانون الأول بأن القتل لم يكن مع سبق الإصرار والترصد، وهو حكم تدعمه تأكيدات من مسؤولين سعوديين لكنه يتناقض مع نتائج تحقيق قادته الأمم المتحدة في الواقعة.

وقالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، يوم الجمعة إنه لا يحق لأحد أن يعفو عن قتلته. وكتبت على تويتر "لا يملك أحد حق العفو عن القتلة. لن نعفو عن القتلة ولا عمن أصدروا أمر القتل".

وشوهد خاشقجي آخر مرة عند القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2018 حيث ذهب إلى هناك لتسلم أوراق لازمة لزواجه. وأشارت تقارير إلى تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يُعثر لها على أثر.

وأثار مقتله غضبا على مستوى العالم وهز صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن الأمير محمد هو من أصدر الأمر بقتل خاشقجي.

لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور رغم أن ولي العهد أشار في سبتمبر أيلول إلى أنه يتحمل جانبا من المسؤولية عن الجريمة كونها "وقعت خلال فترة عهده".

وحوكم 11 شخصا في القضية خلال إجراءات في الرياض أحيطت بالسرية. وحُكم على ثلاثة بالسجن وأسقطت التهم عن ثلاثة آخرين.

ونددت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بالمحاكمة. واتهمت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء السعودية "بالاستهزاء" بالعدالة والسماح للعقول المدبرة للجريمة بالإفلات من العقاب.

لكن صلاح خاشقجي قال آنذاك عن الحكم الصادر في ديسمبر كانون الأول "نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة".

(تغطية صحفية سمر حسن وراية الجلبي - إعداد مروة سلام للنشرة العربية‭ ‬- تحرير أمل أبو السعود)

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