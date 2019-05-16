هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 08:49 م

أطفال نازحون في بستان للزيتون في أطمه بالقرب من الحدود مع تركيا يوم 15 مايو ايار 2019. تصوير: خليل العشاوي - رويترز.

من خليل العشاوي

أطمة (سوريا) (رويترز) - تفترش أسر فرت من ضربات الحكومة السورية وروسيا على شمال غرب سوريا الأرض في بستان للزيتون قرب الحدود مع تركيا دون ما يكفي من الطعام ولا أي ملاذ آخر.

ويقدر عدد من فروا من تصاعد أعمال العنف في الأسابيع القليلة الماضية في آخر معقل لمقاتلي المعارضة السورية بنحو 150 ألفا. وتلك الفترة تعد أسوأ تصعيد في القتال بين الرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة منذ الصيف الماضي مع مقتل العشرات في عمليات القصف.

وتقول عزيزة وهي امرأة تبلغ من العمر 70 عاما وهي تجلس في ظل شجرة زيتون "لم نعد نريد أي شيء من أي أحد سوى أن نعود إلى مدينتنا وبيوتنا، وقع البيت فوق أولادي وأحفادي الساعة الواحدة والنصف ليلا، 17 شخصا ولكن الله نجاهم، خرجوا من تحت الأنقاض".

وأسرة عزيزة واحدة من بين عشرات الأسر التي فرت من المناطق المستهدفة في جنوب إدلب وشمال محافظة حماة وتعيش الآن في بساتين الزيتون على الحدود مع تركيا.

وليس لتلك الأسر مكان في مخيم النازحين القريب في بلدة أطمة.

وفرت عزيزة من بلدتها كفر نبودة مع 17 من أقاربها قبل ما يقرب من أسبوعين ولم تجلب معها أي متعلقات فيما خرجوا على عجل والطائرات تحلق فوق رؤوسهم. وتسبب الفرار الجماعي للأسر في إخلاء بلدات وقرى بأكملها.

ونصب البعض خياما مؤقتة بربط ملاءات بين الأشجار بينما نام الرضع تحت شباك واقية من البعوض معلقة في أفرع الأشجار. وكان أحد الملاجئ مزودا بموقد للطهي.

وهيئة تحرير الشام المتشددة هي المهيمنة في الشمال الغربي. وشن مقاتلو المعارضة هجوما مضادا هذا الأسبوع لمواجهة تقدم قوات الحكومة السورية برا.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن الضربات الجوية استهدفت أكثر من عشر منشآت صحية بينما دمرت أعمال العنف عشر مدارس على الأقل.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الهجمات تضمنت أسوأ قصف ببراميل متفجرة في 15 شهرا. وتقول الحكومة السورية إنها ترد على هجمات يشنها متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة.

وتركز أغلب القصف في منطقة عازلة تمت الموافقة عليها في سبتمبر أيلول بموجب اتفاق روسي تركي جنب المنطقة وسكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة التعرض لهجوم شامل.

ونشرت أنقرة، التي تساند بعض جماعات المعارضة المسلحة في سوريا، قوات في المنطقة بالاتفاق مع روسيا. وتتمركز القوات التركية في أكثر من عشرة مواقع تعرض أحدها للقصف من منطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية.

ودعت تركيا الحكومة السورية إلى وقف الهجمات. ويقول أبو عبده الخاني إن اتفاق أنقرة مع موسكو لم يساعد عائلته.

وقال الخاني (30 عاما) "أين أردوغان؟ أين ضماناته بالحماية لنا؟ نحن من المفترض أننا ضمن المنطقة الآمنة، أين هي هذه المنطقة الآمنة؟".

وفرت أسرة الخاني من خان شيخون سيرا على الأقدام عبر المناطق الريفية وقال إنهم تلقوا بعض الأغطية والمياه في بستان الزيتون.

وأضاف "لم نتحمم منذ 15 يوما... نحن اليوم نقبل بالعيش تحت أشجار الزيتون على الحدود، من يرضى بهكذا حياة؟"

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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