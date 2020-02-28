هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 06:14 م

طفل سوري من النازحين يقف خارج خيمة في أعزاز في صورة بتاريخ 22 فبراير شباط 2020. تصوير: خليل العشاوي - رويترز.

باريس (رويترز) - قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية المعنية بالمساعدات الطبية يوم الجمعة إنها طلبت من السلطات التركية السماح بعبور المساعدات الإنسانية الحيوية والأطقم الطبية لمساعدة آلاف اللاجئين النازحين في شمال غرب سوريا.

وقالت المنظمة في بيان "قدرة أطباء بلا حدود على زيادة مساعداتها للنازحين ستتوقف على إمكانية ترتيب تدفق منتظم ومتواصل للإمدادات الإغاثية والطبية، علاوة على إمكانية إرسال فرق لتعزيز جهود رفاقنا السوريين، الذين يعاني الكثيرون منهم الإنهاك بعد سنوات من العمل في ظروف قاسية".

وليس للمنظمة وجود دائم في تركيا، وقالت إنها تجهز لنقل معدات منها الخيام والأغطية ومعدات طبية إلى منطقة إدلب التي يوجد بها الآن مئات الآلاف من النازحين.

وقالت "تدعو منظمة أطباء بلا حدود السلطات التركية المختصة إلى تسهيل نقل المعدات والأفراد إلى شمال غرب سوريا، كي نكون قادرين على تعزيز جهودنا".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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