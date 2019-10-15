هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 05:28 م

جنيف (رويترز) - ذكرت منظمة أطباء بلا حدود يوم الثلاثاء أنها علقت معظم أنشطتها للمساعدة الطبية في شمال شرق سوريا وتجلي جميع موظفيها الدوليين في أعقاب ضربات جوية وأعمال عنف منذ شروع تركيا في عملية عسكرية بالمنطقة.

وقالت المنظمة في بيان "قرار تعليق معظم أنشطة أطباء بلا حدود يأتي بينما يخرج الوضع الإنساني عن نطاق السيطرة وستزيد الاحتياجات (الإنسانية) على الأرجح".

وجاءت الخطوة التي أقدمت عليها أطباء بلا حدود في أعقاب تحرك مماثل قامت به منظمة إغاثة أخرى، هي ميرسي كور، يوم الاثنين.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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