هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 10:23 م 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 22:23

من أليسون مارتل ودانيا حجاجي

تورونتو (رويترز) - أبلغت السعودية مئات الأطباء تحت التمرين بمغادرة كندا خلال بضعة أسابيع في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين، وذلك في خطوة قد تعرقل سير العمل في المستشفيات الكندية وتنهي برنامجا يعود إلى 40 عاما لتدريب الأخصائيين.

وأثارت دعوة أوتاوا إلى إطلاق سراح نشطاء المجتمع المدني في السعودية غضب المملكة ودفعتها للرد هذا الأسبوع بتجميد التعاملات التجارية الجديدة مع كندا وطرد سفيرها ووقف واردات الحبوب الكندية.

وأمرت الرياض جميع الطلاب السعوديين في كندا بالعودة إلى بلادهم بنهاية الشهر، مما أوجد مأزقا لوجستيا للطلاب ولأكبر المستشفيات التعليمية في كندا.

والسعودية هي أكبر بلد يأتي منه الأطباء المقيمون أو الباحثون أو المتدربون في مجال الطب من الأجانب في كندا، وكان من المنتظر أن تستأثر بنحو 95 في المئة من عدد الأطباء المقيمين في العام الدراسي المقبل.

وذكرت رابطة كليات الطب الكندية أن كليات الطب في السعودية أسهمت في 2016 بنحو خمسة في المئة من الأطباء المتدربين في كندا أو 765 طبيبا.

وقالت جيليان هوارد المتحدثة باسم منظمة يونيفرسيتي هيلث نتوورك التي تدير أربع مستشفيات في كندا يعمل بها 86 طبيبا "سنضطر إلى تغطية أي نفص في الجدول إما بمتدربينا أو بأطبائنا".

وأضافت "سيكون الأمر منهكا لكن ستعين علينا القيام به".

وذكر مسؤولون سعوديون للتلفزيون الرسمي أن أمر الإعادة يشمل نحو 12 ألف طالب وأفراد أسرهم.

وقال أمير عطاران أستاذ القانون والطب بجامعة أوتاوا إن طالبا سعوديا لا يعرفه طرق بابه يوم الثلاثاء وطلب مساعدته للبقاء في البلاد فرد عليه بالقول "ليس بوسعي شيء أفعله".

وقالت أسيل أمين من نادي الطلاب السعوديين في أوتاوا إن طلاب المملكة يشعرون "بالقلق" ويبحثون عن مزيد من التوجيهات من حكومتهم بشأن ما يتعين عليهم فعله. وأضافت أن بعضهم يبحث عن كيفية فسخ عقود الشقق التي يسكنونها وبيع الأثاث وشراء تذاكر سفر.

وأنشأت شركة الخطوط الجوية السعودية وهي الناقل الوطني خطأ ساخنا للطلاب كي يتصلوا به ورتبت إعادتهم للوطن. وكانت أعلنت أنها ستعلق خدمتها إلى كندا اعتبارا من الاثنين.

وعبرت وزارة التعليم السعودية على تويتر يوم الثلاثاء عن أملها في أن يسرع الطلاب بإنهاء علاقاتهم بكندا ويتقدموا للحصول على تذكرة عودة إلى المملكة خلال شهر.

وقالت الرابطة التي تمثل الأطباء المقيمين في كندا في بيان إن المغادرة القسرية للطلاب السعوديين "قد تكون لها عواقب سلبية للغاية" على قدرة نظام الرعاية الصحية الكندي على توفير رعاية مناسبة.

والمتدربون السعوديون في مجال الطب جزء من برنامج تموله الرياض منذ أربعة عقود لتدريب خريجين سعوديين كي يمارسوا الطب في بلادهم في نهاية المطاف.

وقالت الحكومة السعودية إنها ستنقل المواطنين الذين يدرسون في كندا إلى دول أخرى دون أن توضح متى وكيف سيستأنف الباحثون في مجال الطب تدريبهم المتخصص.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز