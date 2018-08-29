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بغداد (رويترز) - قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش أمنية في غرب العراق وأسفر عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل يوم الأربعاء.

وقال التنظيم إن الهجوم أسقط 28 قتيلا وهو ما يختلف عن عدد القتلى الذي أعلنه قائمقام قضاء القائم وهو ثمانية قتلى.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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رويترز