هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 07:35 م

نيروبي (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إن هجوما جويا شنته الولايات المتحدة مطلع الأسبوع بالصومال أسفر عن قتل متشدد شارك في التدبير للهجوم الذي وقع الشهر الماضي على قاعدة عسكرية في كينيا وراح ضحيته ثلاثة أمريكيين.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان إن الضربة التي شُنت يوم السبت قتلت قيادي كبير بحركة الشباب الصومالية المتشددة "كان مسؤولا عن التخطيط والتوجيه للعمليات الإرهابية على الحدود الكينية بما في ذلك الهجوم الذي وقع على (قاعدة) ماندا باي". وأضافت أن الهجوم أسفر كذلك عن مقتل زوجته.

وخلال الهجوم الذي وقع في الخامس من يناير كانون الثاني لقي ثلاثة أمريكيين - جندي واثنان من المتعاقدين- حتفهما خلال هجوم شنته حركة الشباب على قاعدة ماندا باي العسكرية في كينيا والتي تستخدمها القوات الأمريكية والكينية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)

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