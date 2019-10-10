هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 10:31 ص

بيروت (رويترز) - اتهمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا يوم الخميس تركيا بقصف سجن يضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية من أكثر من 60 دولة، ووصفت ذلك بأنه محاولة واضحة لمساعدتهم على الفرار.

ولم يصدر تعليق بعد من تركيا.

وقالت الإدارة في بيان إن القصف استهدف مساء يوم الأربعاء جزءا من سجن جركين في مدينة القامشلي.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات على سجون تضم إرهابيين من التنظيم ستؤدي إلى كارثة قد لا يتمكن العالم من التعامل مع تبعاتها لاحقا.

ولم يكشف البيان تفاصيل أخرى.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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