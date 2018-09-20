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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 06:39 م 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:39

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور بسوريا في صورة بتاريخ الأول من مايو ايار 2018. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

القامشلي (سوريا) (رويترز) - قال مسؤول كردي كبير يوم الخميس إن السلطات التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال شرق سوريا لا تستطيع احتجاز الأسرى الأجانب من تنظيم الدولة الإسلامية إلى الأبد وإن على دولهم استعادتهم.

وقال عبد الكريم عمر، الرئيس المشارك في هيئة العلاقات الخارجية بالإدارة التي يقودها الأكراد للصحفيين إن الإدارة تحتجز نحو 500 مقاتل أجنبي و500 فرد آخرين من نحو 40 دولة بعد هزيمة التنظيم العام الماضي على كل الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا تقريبا.

وأضاف "بالنسبة إلينا هذا عدد كبير جدا لأن هؤلاء الدواعش خطرون وارتكبوا مجازر ووجودهم لدينا في المعتقلات فرصة بالنسبة للمجتمع الدولي ليقوم بمحاكمتهم".

وبدعم من الولايات المتحدة وحلفائها، انتزعت قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد السيطرة على مناطق في شمال وشرق سوريا من الدولة الإسلامية على مدى العامين الأخيرين بما في ذلك الرقة التي كانت معقلهم الأساسي في سوريا.

وذكر عمر أن قوات سوريا الديمقراطية تحارب الآن لاستعادة آخر القرى التي لا تزال تحت سيطرة الدولة الإسلامية على نهر الفرات قرب الحدود مع العراق واحتجزت المزيد من المسلحين الأجانب.

وقال عمر إن الإدارة في المنطقة تفتقر للموارد لتعيد تأهيل الكثير من السجناء بشكل ملائم. وستقدم الإدارة المقاتلين السوريين للمحاكمة لكنها لن تحاكم الأجانب كما لن تعدم أحدا لأنها لا تطبق عقوبة الإعدام.

وأضاف "نحن سنحاول عن طريق الحوار، عن طريق المفاوضات أن نسلمهم إلى دولهم ولكن إذا قطعنا الأمل سيكون لدينا خيارات أخرى، وسيكون لدينا قرارات وسنأخذ هذه القرارات في الوقت المناسب".

وكان عمر يتحدث خلال مؤتمر صحفي في القامشلي قرب الحدود التركية للإعلان عن أن السودان استعاد أسيرة سودانية انضمت للدولة الإسلامية.

وذكر عمر أن المرأة واحدة من بين 50 أو 60 شخصا استعادتهم دولهم حتى الآن بينهم نساء وأطفال. وأضاف أن روسيا وإندونيسيا استعادتا عددا من الأسر.

وقال عمر إن استمرار وجود مقاتلين أجانب في منطقة غير مستقرة من العالم يشكل خطرا على المجتمع الدولي بأكمله لأنهم قد يستغلون أي فترة جديدة من الفوضى للهرب.

وأضاف "إننا وحدنا لا نستطيع أن نتحمل هذا العبء، كما واجهنا دولة داعش في إطار المجتمع الدولي يجب أن نواجه هذه المشكلة الخطيرة التي لا تقل خطورة عن داعش ودولة داعش".

(تغطية صحفية رودي سعيد من القامشلي - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز