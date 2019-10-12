هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 07:21 م

محتجون أكراد خلال مسيرة تنديدا بالتوغل التركي في سوريا في باريس يوم السبت. تصوير: ريجيس دوفينو - رويترز

أثينا (رويترز) - تجمع آلاف الأكراد وأنصارهم المحليون في فرنسا واليونان يوم السبت للاحتجاج على الهجوم العسكري الذي تشنه تركيا في شمال شرق سوريا.

وفي باريس تجمع نحو ثلاثة آلاف شخص في ساحة الجمهورية بعد تنظيم احتجاج في وقت سابق قرب برج إيفل. وحمل المحتجون لافتات تندد بالهجوم التركي وتدعو فرنسا لمساعدة الأكراد.

وفي أثينا نظم نحو ألفي كردي ويوناني مسيرة إلى السفارة التركية في وسط العاصمة اليونانية ملوحين بالعلم الكردي ولافتات كتب عليها "أوقفوا الغزو الآن".

وقال أحد المحتجين الأكراد لرويترز "هذه إبادة جماعية. نرجو مساعدتنا. كفى".

وقامت مجموعة بحرق صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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