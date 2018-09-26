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وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحفي في أثينا يوم 20 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: كوستاس بالتاس - رويترز

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برلين (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الأربعاء إن بلاده تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا بعد أن دفع خلاف دبلوماسي طويل الأمد المملكة لسحب سفيرها من العاصمة الألمانية.

وقال المتحدث إن السعودية شريك مهم في المنطقة تريد ألمانيا التعاون معه. وأضاف أن وزير الخارجية السعودي دعا نظيره الألماني هايكو ماس لزيارة الرياض.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز