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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 12:17 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:17

مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في نابلس في الضفة الغربية المحتلة يوم 13 أغسطس آب 2018 - رويترز. (reuters_tickers)