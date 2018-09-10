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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 11:10 ص 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:10

المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي في برلين. صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)