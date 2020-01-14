هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير, 2020 03:20 م

صورة من أرشيف رويترز لخليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي (إلى اليسار) وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا (الثالث من اليسار).

برلين (رويترز) - أكدت ألمانيا يوم الثلاثاء أنها ستستضيف مؤتمرا يوم الأحد في برلين لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام والمصالحة في ليبيا .

وقالت الحكومة الألمانية في بيان إن من بين المشاركين في المؤتمر ممثلين للولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا والأمم المتحدة.

وأضافت أنها وجهت الدعوة أيضا لفائز السراج الذي يرأس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس، وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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