ألمانيا تدين هجمات على إسرائيل قبل اجتماع ميركل ونتنياهو
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دخان يتصاعد عقب غارة جوية إسرائيلية بغزة يوم الثلاثاء. تصوير: صهيب سالم - رويترز.(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - نددت ألمانيا بشدة يوم الأربعاء بالهجمات على إسرائيل عند حدود غزة وذلك قبل أن تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.
وقال متحدث باسم الخارجية "الحكومة الألمانية تدين بشدة قصف الأراضي الإسرائيلية... من قطاع غزة. الهجمات واسعة النطاق على إسرائيل غير مقبولة بالمرة".
وأضاف "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن أمنها وحدودها وفي الرد بالشكل المناسب على الهجمات".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز