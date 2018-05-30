ألمانيا تدين هجمات على إسرائيل قبل اجتماع ميركل ونتنياهو

محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 01:08 م 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 13:08

دخان يتصاعد عقب غارة جوية إسرائيلية بغزة يوم الثلاثاء. تصوير: صهيب سالم - رويترز. (reuters_tickers)