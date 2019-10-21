هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 11:57 م

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور تتحدث في مؤتمر صحفي في بغداد يوم 20 أغسطس آب 2019. تصوير: خالد الموصلي - رويترز

برلين (رويترز) - اقترحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور يوم الاثنين إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا لحماية المدنيين النازحين وضمان استمرار قتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت كرامب كارينباور في مقابلة مع محطة دويتشه فيله التلفزيونية "أقترح أن نقيم منطقة أمنية تخضع لسيطرة دولية بمشاركة تركيا وروسيا".

وذكرت أن الخطوة ستسهم في استقرار المنطقة حتى يتمكن المدنيون من إعادة البناء ويتمكن اللاجئون من العودة طوعا.

وأضافت كرامب كارينباور أنها على اتصال وثيق بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فيما يتعلق بفكرة إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا وأنها أبلغت أهم حلفاء ألمانيا بالاقتراح.

وهذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الحكومة الألمانية مهمة عسكرية في الشرق الأوسط. وإذا لاقى الاقتراح دعم تركيا وروسيا، فمن المتوقع أن ترسل برلين جنودا إلى سوريا في إطار المهمة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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