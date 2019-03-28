هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 12:03 ص

برلين (رويترز) - قالت الحكومة الألمانية يوم الخميس إنها ستمدد حظرا على تصدير الأسلحة للسعودية ستة أشهر أخرى في قضية وترت العلاقات مع مصدري سلاح أوروبيين تجمعهم برامج مشتركة مع شركات ألمانية.

وتقرر فرض الحظر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في خطوة أثارت انتقاد الحلفاء الأوروبيين إذ أنها تجعل طلبيات عسكرية بقيمة مليارات اليورو محل شك بما في ذلك صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني (13.27 مليار دولار) لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض في اتفاق تقوده شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية.

وجاء في بيان من المتحدث الحكومي شتيفن زايبرت تم تسلمه عبر البريد الإلكتروني "تقرر تمديد الحظر ستة أشهر أخرى إلى 30 سبتمبر... خلال هذه الفترة لن تقبل طلبات تصدير جديدة".

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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