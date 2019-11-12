هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 05:15 م

جنديان يحملان بقايا صاروخ سقط في كريات جات بجنوب إسرائيل يوم الثلاثاء. تصوير: عمار عواد - رويترز

برلين (رويترز) - أدانت ألمانيا قصف مدن في إسرائيل بصواريخ أطلقت من قطاع غزة يوم الثلاثاء، ودعت إلى نزع فتيل التوتر قائلة إنه لا يوجد مبرر للعنف ضد المدنيين الأبرياء.

وقتلت إسرائيل قياديا كبيرا من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدعومة من إيران في قطاع غزة في وقت سابق يوم‭ ‬الثلاثاء، مما أدى لإطلاق الصواريخ التي وصلت حتى تل أبيب في أسوأ صراع عبر الحدود منذ شهور.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "نستنكر إطلاق الصواريخ هذا بأشد العبارات. ندعو لضبط النفس وإنهاء العنف. نؤيد بشدة جهود مصر والأمم المتحدة للوساطة".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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