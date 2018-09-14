ألمانيا: إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن يقوض حل الدولتين
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علم فلسطيني ممزق يرفرف أمام مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يوم 12 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: كفين لامارك - رويترز(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الجمعة إن قرار الولايات المتحدة إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيصعب الوصول إلى حل الدولتين.
وأضافت "نظرا لغياب التواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الوقت الراهن، فإننا نشعر بالقلق من أن تسبب هذه الخطوة الأمريكية الجديدة الأحادية الجانب مزيدا من التشدد في المواقف وتصعب استئناف المحادثات بشأن حل الدولتين".
وكانت الإدارة الأمريكية قد قالت يوم الاثنين إنها ستغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن قلقا من محاولات فلسطينية لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز