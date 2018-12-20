ألمانيا: انسحاب أمريكا من سوريا قد يضر بمحاربة الدولة الإسلامية

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 06:19 م

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في جنيف يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني 2018. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.

برلين (رويترز) - قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الخميس إن قرار الولايات المتحدة المفاجئ الانسحاب من سوريا يدعو للدهشة ويهدد بالإضرار بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مسؤولون أمريكيون يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستنهي حملتها الجوية ضد الدولة الإسلامية في سوريا عندما تسحب قواتها وذلك ضمن التغير المفاجئ في السياسة الذي أثار انزعاج حلفاء غربيين وحلفاء واشنطن الأكراد على الأرض أيضا.

وقال ماس "جرى تحجيم الدولة الإسلامية لكن التهديد لم ينته بعد. هناك خطر من أن تضر عواقب هذا القرار بالحرب على الدولة الإسلامية وتقوض النجاحات التي تحققت بالفعل".

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين إن قرار الولايات المتحدة يثير القلق ويزيد من المصاعب التي تواجهها الأمم المتحدة لتحقيق حل جيد في سوريا خلال المفاوضات على وضع ما بعد الحرب.

وأضافت "الرئيس أصدر تعليماته لكن ينبغي الآن وعلى وجه السرعة أن نبحث مع شركائنا التسرع والصياغة والعواقب. افترض أن الأمريكيين لن ينسحبوا بتسرع كبير لكنهم سيكونون على دراية بمسؤوليتهم ليست فقط تجاه قواتهم ولكن تجاه الآخرين أيضا".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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