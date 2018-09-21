ألمانيا: تركيا لعبت دورا إيجابيا في إدلب السورية
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وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثناء مؤتمر صحفي في اليونان يوم الخميس. تصوير: كوستاس بالتاس - رويترز(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الجمعة إن تركيا لعبت دورا إيجابيا في منطقة إدلب السورية، وذلك بعد أن أعلنت تركيا وروسيا يوم الاثنين إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب.
وذكر ماس في مؤتمر صحفي في برلين "رأينا أيضا أن تركيا لعبت دورا إيجابيا للغاية في المناقشات بخصوص سوريا وإدلب واستطاعت في النهاية أن تتفق مع روسيا على منطقة منزوعة السلاح وهي مسألة بالغة الأهمية".
كما أكد أن الاستقرار الاقتصادي التركي من مصلحة ألمانيا وعبر عن اعتقاده بأن أنقرة قادرة على اتخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة هذا الاستقرار.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز