ألمانيا: علينا فعل كل ما بوسعنا لمنع الهجمات الكيماوية في سوريا
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وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين يوم الأربعاء إنه يتعين على ألمانيا وغيرها من الدول فعل كل ما بوسعها لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مضيفة أن هناك حاجة "لرادع يتحلى بالمصداقية".
وأضافت الوزيرة أمام البرلمان بعد يومين من تصريح الحكومة بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن انتشار عسكري محتمل في سوريا "على المجتمع الدولي، ونحن ضمنه، فعل كل شيء لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وتابعت "وبالنسبة لهذا الموضوع بالتحديد، لا يمكن لألمانيا التصرف اليوم وكأن الأمر لا يؤثر فينا".
وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومة الألمانية تقييم أي موقف في سوريا بعناية واتخاذ قرار على أساس القانون الدولي والدستور الألماني.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها ببساطة في حالة وقوع هجمات كيماوية في سوريا.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز