هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 01:05 م

برلين (رويترز) - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الأربعاء إن بلادها ستبقي على عدد الموظفين بسفارتها وقنصليتها في العراق ثابتا في الوقت الحالي، وذلك بعدما أمرت واشنطن برحيل موظفي الحكومة غير الأساسيين من العراق.

واتخذت الولايات المتحدة هذه الخطوة بعد التعبير مرارا عن القلق إزاء تهديدات من قوات مدعومة من إيران.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أن سفارة بلادها في بغداد تعمل وبكامل موظفيها.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في وقت سابق يوم الأربعاء تعليق عمليات التدريب التي تجريها القوات المسلحة الألمانية في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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