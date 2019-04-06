هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2019 02:13 م

دينار (فرنسا) (رويترز) - قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع اتفقوا يوم السبت على الضغط على المسؤولين عن صراع عنيف على السلطة في ليبيا خاصة القائد العسكري خليفة حفتر لتفادي التصعيد العسكري.

وأضاف للصحفيين "اتفقنا على أنه ينبغي علينا استخدام كل الاحتمالات المتاحة لنا لممارسة الضغوط على المسؤولين في ليبيا خاصة الجنرال حفتر حتى نتفادى أي تصعيد عسكري إضافي. اتفقنا جميعا".

وقال ماس بعد اجتماع وزاري إن كل دولة ستستخدم القنوات الخاصة بها مضيفا أن إيطاليا وفرنسا لهما اتصالات مباشرة مع ليبيا.

وتابع "الوضع يثير القلق بشدة ولا يمكننا قبول أي تصعيد عسكري إضافي".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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