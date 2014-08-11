أمريكا:الوضع في بغداد متوتر ولا توجد دبابات عند مجمع الرئاسة

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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2014 05:43 ص 11 أغسطس 2014 - آخر تحديث - 05:43

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتحدث خلال مقابلة مع رويترز في بغداد يوم 12 يناير كانون الثاني 2014. تصوير: ثائر السوداني - رويترز (reuters_tickers)