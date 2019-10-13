هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 02:08 م

واشنطن (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز يوم الأحد إن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف ومقاتلين أكراد أسرى في شمال شرق سوريا وأبدت "قلقها البالغ" من تلك التقارير.

وأضاف المتحدث في تصريحات أرسلها عبر البريد الإلكتروني "نعتبر تلك التقارير مثار قلق بالغ وتعكس زعزعة الوضع بشكل عام في شمال شرق سوريا منذ بدء الأعمال القتالية".

وأضاف أن بلاده تدين بأقوى العبارات أي انتهاكات أو عمليات إعدام خارج نطاق القانون للمدنيين والأسرى وأنها تبحث في أمر تلك الملابسات.

(تغطية صحفية حميرة باموق - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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