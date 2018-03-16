أمريكا تتهم إيران بمحاولة التأثير على الانتخابات العراقية
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وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يدلي بشهادة أمام مجلس الشيوخ في واشنطن يوم 30 أكتوبر تشرين الأول 2017. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - اتهم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إيران يوم الخميس "بالتدخل" في الانتخابات البرلمانية العراقية التي تجرى في مايو أيار، ويسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي من خلالها إلى الفوز بولاية جديدة بعد حرب ناجحة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بدعم من الولايات المتحدة.
وقال ماتيس للصحفيين "لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير، باستخدام المال، على الانتخابات العراقية. هذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات" لكنه لم يذكر تفاصيل عمن تسعى إيران للتأثير عليهم أو يقدم أدلة.
وأضاف "ليست مبالغ قليلة من المال على ما نعتقد. وهذا في رأينا غير مفيد للغاية".
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)
رويترز