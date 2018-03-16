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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 01:01 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 01:01

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يدلي بشهادة أمام مجلس الشيوخ في واشنطن يوم 30 أكتوبر تشرين الأول 2017. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز (reuters_tickers)