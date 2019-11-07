هذا المحتوى تم نشره يوم 07 نوفمبر, 2019 08:29 ص

صورة لتطبيق تويتر على هاتف آيفون التقطت في لوس انجليس بولاية كاليفورنيا يوم 22 يوليو تموز 2019. تصوير: مايك بليك - رويترز.

من دايان بارتس وكاتي بول

واشنطن (رويترز) - تظهر شكوى من وزارة العدل الأمريكية أن اثنين من الموظفين السابقين في تويتر ورجلا ثالثا من السعودية يواجهون اتهامات بالتجسس لصالح المملكة من خلال البحث عن بيانات شخصية خاصة بمستخدمين وتقديمها لمسؤولين سعوديين مقابل أموال.

ووفقا للشكوى المقدمة يوم الأربعاء، يواجه علي الزبارة وأحمد أبو عمو اللذان كانا يعملان في تويتر وأحمد المطيري الذي كان يعمل آنذاك لدى الأسرة الحاكمة في السعودية اتهامات بالعمل لصالح المملكة دون ترخيص بالعمل كعملاء أجانب.

وتشير الاتهامات إلى غضب علني غير مألوف تجاه السعودية، حليفة الولايات المتحدة التي تربطها علاقات طيبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم ما يثار حول سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وينتقد مشرعون كثيرون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالولايات المتحدة سلوك السعودية في حرب اليمن وفيما يتصل بقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 بالقنصلية السعودية في اسطنبول.

ورغم الضغوط وقف ترامب بجانب السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي ظهر في الشكوى بوصفه العضو رقم واحد بالأسرة الحاكمة بحسب صحيفة واشنطن بوست التي كانت أول من نشر الاتهامات.

كما تسلط الاتهامات الضوء من جديد على شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون بشأن كيفية حمايتها للتفاصيل الشخصية الخاصة التي تجمعها عن مستخدميها بما في ذلك حمايتها من موظفين لا يوجد سبب مشروع لاطلاعهم على تلك المعلومات.

وتقول الشكوى إن أبو عمو دخل مرارا على حساب أحد أبرز المنتقدين للعائلة المالكة السعودية في أوائل عام 2015. وفي إحدى المرات استطاع الاطلاع على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بالحساب. كما دخل على حساب منتقد سعودي ثان للحصول على معلومات تسهل عملية التعرف عليه شخصيا.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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