هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 02:45 ص

واشنطن (رويترز) - دعت الولايات المتحدة يوم الأحد إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في ليبيا مع زحف قوات شرق ليبيا‭ ‬(الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إلى العاصمة طرابلس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن واشنطن "تشعر بقلق عميق من القتال قرب طرابلس" وتحث على إجراء محادثات لوقف القتال.

وأضاف بومبيو "لقد أوضحنا اعتراضنا على الهجوم العسكري الذي تشنه قوات خليفة حفتر ونحث على الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية ضد العاصمة الليبية".

قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في بيان في ساعة متأخرة مساء الأحد إن إجمالي عدد القتلى والجرحى يوم الأحد في الاشتباكات بجنوب طرابلس بلغ 11 قتيلا و23 مصابا.ولم تذكر الوزارة ما إذا كان القتلى والجرحى مدنيين أم مقاتلين.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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